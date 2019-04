Cyberpunk 2077: le insegne di Night City illustreranno il mondo di gioco

Dopo aver alimentato le speranze dei propri fan con la ricerca di un Release Manager che si occupi di Cyberpunk 2077, CD Projekt invita tutti gli interessati a candidarsi per il ruolo di "Ingame Ads Illustrator", contribuendo così a riempire il mondo di gioco di insegne che ne arricchiscano la narrazione.

"Il nostro team di designer delle pubblicità ingame (come i cartelloni e le insegne di Night City o le finte pubblicità delle riviste, ndr) sta cercando un illustratore per rafforzare i propri ranghi e rendere ancora più affascinante la visione cyberpunk del nuovo progetto di CD Projekt RED", recita l'annuncio di lavoro pubblicato dalla software house polacca sulle pagine del proprio sito ufficiale.

Il candidato ideale deve possedere le conoscenze necessarie a realizzare "annunci ingame, partecipando alla creazione di pubblicità e di servizi rivolti ai consumatori di un futuro oscuro: dall'assistenza medica paramilitare alle armi da fuoco, dai beni di consumo al cyberware in rapida evoluzione".

La cartellonistica al neon che tappezzerà le facciate dei grattacieli del distopico skyline di Night City e le infinite pubblicità in cui ci imbatteremo esplorandone i fumosi vicoli assieme al netrunner V, quindi, contribuiranno a dare forma al futuro secondo CD Projekt e alla visione a tinte oscure di Cyberpunk 2077, la cui data di lancio ufficiale non dovrebbe farsi attendere ancora a lungo considerando l'espansione della sede e la volontà, espressa a più riprese dagli stessi vertici della casa di sviluppo artefice del successo della serie di The Witcher, di assumere 250 dipendenti.