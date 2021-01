Cyberpunk 2077: l'interprete di Jackie vorrebbe tornare per un DLC

Se avete giocato Cyberpunk 2077, allora conoscete molto bene Jackie Welles, il miglior amico di V che appare fin dalle primissime battute della storia, indipendentemente dallo scenario scelto all'avvio della partita.

Il personaggio ha fin da subito fatto breccia del cuore degli appassionati, ed ha anche lasciato un bellissimo ricordo a Jason Hightower, l'interprete che gli ha donato la propria voce per il doppiaggio in lingua inglese. Durante una chiacchierata per l'ExBee Podcast, Hightower ha confessato che non ci penserebbe due volte a tornare in sala registrazioni per riprendere il ruolo di Jackie in un futuro DLC di Cyberpunk 2077. Purtroppo, il doppiatore non è ancora stato richiamato da CD Projekt RED, pertanto non è detto che la compagnia polacca abbia dei programmi per il futuro di Jackie.

È pur vero che al momento le priorità del team sono ben altre, impegnato com'è a risolvere i numerosi problemi del gioco: nelle prossime settimane sono attese due grandi patch correttive, mentre l'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X non arriverà prima della fine dell'anno. Nel mezzo è prevista la pubblicazione di alcuni DLC gratis, di cui non sappiamo ancora nulla. A tal proposito, Hightower ha affermato che la sua esperienza con CD Projekt RED è stata piacevole, ed è convinto che lo sviluppatore riuscirà a sistemare la situazione e riacquisire la fiducia dei videogiocatori.