Cyberpunk 2077: inutile che ci provate, i cheat sono inutilizzabili nella versione 2.0

Pawel Sasko aveva già avvisato i giocatori di Cyberpunk 2077 alla vigilia, ma adesso hanno anche ricevuto la conferma. Il nuovo Aggiornamento 2.0, che fa da apripista all'arrivo dell'attesa espansione Phantom Liberty, ha reso obsoleti i tool progettati per le versioni precedenti del gioco, inclusa la console di debug.

Il rapporto tra Cyberpunk 2077 e la console di debug è sempre stato tumultuoso. Quando il gioco è arrivato sul mercato sul finire del 2020, lo strumento poteva tranquillamente essere utilizzato per attivare dei cheat e piegare Night City alla propria volontà, tuttavia la festa è finita presto, con la Patch 1.05 per l'esattezza, mediante la quale CD Projekt RED ha disabilitato il tool. I modder, che sono tutt'altro che arrendevoli, ci hanno tuttavia messo poco a riabilitare la Console di Debug: merito della mod Cyber Engine Tweaks, che da allora si è aggiornata di pari passo con le nuove patch di Cyberpunk 2007, rendendo cheat e comandi vari sempre alla portata di tutti i giocatori PC.

Purtroppo, la Patch 2.0 di Cyberpunk 2077 ha di nuovo stravolto tutto e la Debug Console risulta nuovamente inaccessibile. Come se non bastasse, potrebbe esserlo per molto tempo: "Non sperateci troppo per la patch di oggi", ha scritto uno dei modder nel Discord ufficiale di Cyber Engine Tweaks."Il gioco è cambiato in maniera importante, avremo bisogno di parecchio tempo per capire come fare".

Dal momento che CD Projekt RED ha stravolto molti dei sistemi alla base del gioco, inclusi il loot e il crafting, non ci stupiamo affatto dell'incompatibilità della mod. Dunque, temporaneamente, non c'è alcun modo di utilizzare cheat e comandi console in Cyberpunk 2077 versione 2.0, e di conseguenza neppure nell'imminente Phantom Liberty, attesa per il 26 settembre.