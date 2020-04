Cyberpunk 2077 invade Xbox One: ecco il controller in edizione limitata

Anche se il mese di settembre è ancora lontano, l'ambizioso Cyberpunk 2077 si prepara a invadere l'universo delle console Microsoft, con un interessante prodotto a tema.

Nei listini di Amazon Canada è infatti inaspettatamente apparso un controller Xbox interamente dedicato alla nuova produzione firmata dagli autori di The Witcher 3: Wild Hunt. Nel momento in cui scriviamo, il pad non risulta disponibile e non è dunque possibile apprenderne il prezzo di vendita. Assente anche la data di commercializzazione, anche se pare legittimo presumere che questa prenderà il via nel corso del mese di uscita di Cyberpunk 2077.

La descrizione del controller Xbox One offre comunque alcune informazioni: oltre alle ovvia funzionalità wireless ed alla presenza di un jack audio, viene confermata la possibilità di personalizzare i comandi tramite App Xbox. Il design, che alterna rosso, bianco e nero, è ispirato al personaggio di Johnny Silverhand, interpretato in Cybperpunk 2077 dall'attore Keanu Reeves. Su una delle impugnature è inoltre possibile avvistare un riferimento alla fazione dell'Arasaka Corp, recentemente presentata da CD Projekt Red. In calce, potete visionare alcune immagini di questo controller Xbox One in edizione limitata: cosa ve ne pare?



In chiusura, vi ricordiamo che il team di sviluppo ha condiviso molte nuove informazioni nel corso del mese di aprile: Everyeye le ha riassunte in un comodo video dedicato a DLC e doppiaggio in Cyberpunk 2077.