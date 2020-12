Cyberpunk 2077 Italia Edition: arriva la parodia di Cartoni Morti

Se amate un certo tipo di humor conoscerete probabilmente Cartoni Morti di Andrea Lorenzon, che da alcuni anni pubblica video ironici su YouTube e sui principali social. Poteva mancare dunque una parodia su Cyberpunk 2077?

"Questa patch di Cyberpunk 2077 "ITALIA Edition" ha la stessa grafica brutta anche su ps5", questa la frase che accompagna il video Cyberpunk 2077 Italia Edition, pubblicato da pochissime ore su YouTube e capace di raggiungere centinaia di migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo, con alta probabilità di finire in tendenza. Non vogliamo rovinarvi la sorpresa ma vi consigliamo di guardare il video fino alla fine e di far caso ai numerosi easter egg e riferimenti nascosti, come da prassi per le produzioni di Cartoni Morti.

Parlando del gioco di CD Projekt vi segnaliamo che nella notte Sony ha rimosso Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store ed ha assicurato che tutti coloro che hanno comprato la versione digitale del gioco riceveranno un rimborso in automatico. Una nuova patch per Cyberpunk 2077 dovrebbe arrivare il 21 dicembre secondo alcuni rumor e ulteriori update sono previsti per gennaio e febbraio, come annunciato dallo studio polacco che in questi giorni sta lavorando duramente per risolvere i vari bug e problemi tecnici del loro ultimo ambizioso progetto.