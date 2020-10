Cyberpunk 2077 in italiano: vi mostriamo una clip in esclusiva oggi alle 15:00!

A inizio settimana Cyberpunk 2077 è entrato in fase Gold e noi di Everyeye.it festeggiamo questo traguardo insieme a voi: grazie al supporto del publisher siamo in grado di mostrarvi in esclusiva una clip doppiata in italiano!

Non vogliamo anticiparvi troppo sul contenuto stesso del video, possiamo dirvi che si tratta di una sequenza di gioco non inedita e già vista durante i precedenti Night City Wire ma questa volta interamente localizzata in italiano sia per quanto riguarda il doppiaggio che per i testi su schermo, per la prima volta volta in assoluto sarà possibile dunque assistere ad una scena di Cyberpunk 2077 tradotta nella nostra lingua.

Pubblicheremo il video sul nostro canale YouTube alle 15:00 e alla stessa ora saremo in onda sul canale Twitch di Everyeye.it per commentarlo e vederlo insieme a voi, appuntamento fissato dunque per il primo pomeriggio, ricordatevi di iscrivervi ad entrambi i canali e di passare su Twitch per un saluto in chat. Vietatissimo mancare, vi aspettiamo per la premiere del video di Cyberpunk 2077 in italiano!

Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, in seguito anche su Google Stadia. Sin dal day one il gioco sarà giocabile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, l'aggiornamento next-gen arriverà però solamente nel corso del 2021, come annunciato da CD Projekt RED.