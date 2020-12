Cyberpunk 2077 in italiano: un nuovo assaggio del doppiaggio!

Scorre ormai rapido il conto alla rovescia che ci separa dalla pubblicazione di Cyberpunk 2077, con l'ambiziosa avventura ruolistica pronta a dipanarsi tra le strade di Nigth City a partire dal prossimo giovedì 10 dicembre.

Ad ingannare l'attesa, da parte di CD Projekt RED giunge un nuovo piccolo assaggio di quello che sarà il doppiaggio italiano del gioco. Riproponendo un trailer di Cyberpunk 2077 proposto circa un mese fa ed intitolato "Il Diner", la software house polacca presenta uno scampolo della sua nuova avventura vissuto nella lingua nostrana. Pubblicato sui canali social ufficiali del gioco, potete visionare il breve filmato direttamente sulla pagina Facebook ufficiale in italiano dedicata al titolo. Di seguito, il link per raggiungere la versione italiana del trailer di Cyberpunk 2077. Che cosa ve ne pare?



Non si tratta della prima volta che CD Projekt RED consente agli appassionati residenti nella penisola di avere un primo contatto con il doppiaggio dell'epopea futuristica. Già in passato vi era stato modo di visionare un ricchissimo gameplay trailer di Cyberpunk 2077 in italiano. Per scoprirne ogni dettaglio, non resta altro da fare che attendere la pubblicazione del titolo, orami più che imminente, col lancio dell'attesa produzione fissato per giovedì 10 dicembre, tra soli pochi giorni.