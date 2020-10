Cyberpunk 2077 in italiano: un video in 4K ci dà un assaggio del doppiaggio

I ragazzi di CD Projekt RED non si sono affatto risparmiati per Cyberpunk 2077, che nonostante la sua mole spropositata offrirà il doppiaggio completo in undici differenti lingue, italiano compreso.

Le buone notizie non si fermano qui, poiché è stato reso noto che, grazie ad una tecnologia terze parti sviluppata da Jali Research, il labiale dei personaggi di Cyberpunk 2077 sarà sincronizzato per ognuna delle lingue supportate. Si preannuncia un lavoro d'alta qualità, in grado di spingere l'immedesimazione a livelli raramente raggiunti in passato. All'uscita del gioco manca ancora qualche settimana, ma possiamo già saggiare il lavoro svolto in fase di doppiaggio guardando un video completamente in italiano diffuso dai canali social ufficiali di Cyberpunk 2077: s'intitola Briefing, e mostra Miss V (la versione femminile della protagonista), Dexter, Jackie e T-Bug incontrarsi per la prima volta nel mondo reale per discutere della preparazione di un colpo.

Il filmato può essere guardato su Facebook a questo indirizzo, anche alla risoluzione 4K. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate del lavoro di localizzazione, e già che ci siete, se non lo avete ancora fatto, date anche un'occhiata al nostro video esclusivo di Cyberpunk 2077 doppiato in italiano. Il gioco, ricordiamo, arriverà sugli scaffali il 19 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Girerà fin da subito anche su PlayStation 5 e Xbox Series X grazie alla retrocompatibilità, e in futuro riceverà un aggiornamento grafico gratis.