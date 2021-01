Cyberpunk 2077: anche Johnny Silverhand si trasforma in un Nendoroid

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato dei Nendoroid di V, il protagonista di Cyberpunk 2077, in versione maschile e femminile. A pochi giorni di distanza, la collezione Good Smile Company dedicata al titolo CD Projekt RED sta per espandersi con un'action figure di Johnny Silverhand.

Il folle personaggio interpretato da Keanu Reeves è stato infatti trasformato in uno degli oggetti da collezione della serie che, proprio come abbiamo visto con V, godrà di una ricca serie di articolazioni e di accessori. All'interno della confezione troveremo infatti il classico stand per posizionare l'action figure, diverse mani e volti (così che il personaggio possa cambiare espressione ed impugnare i vari oggetti), una chitarra elettrica, un paio di occhiali, una pistola Malorian Arms 3516 e un borsone di colore blu. Il costo di questo Nendoroid dovrebbe essere di circa 50 dollari sul sito ufficiale del produttore, sul quale è segnata come finestra di lancio il prossimo autunno 2021.

Nel caso in cui dovessero piacervi i prodotti di Good Smile Company, vi ricordiamo che solo qualche mese fa è stato messo sul mercato anche il Nendoroid di Ellie di The Last of Us Parte 2, anch'esso ricco di accessori identici a quelli utilizzati nel gioco dalla protagonista. Avete già visto il Nendoroid del cacciatore di Bloodborne?