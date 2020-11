Cyberpunk 2077 con Johnny Silverhand: video gameplay e dietro le quinte con Keanu Reeves

Il nuovo evento Night City Wire organizzato da CD Projekt fa da sfondo a un video di Cyberpunk 2077 con Johnny Silverhand, la rockstar del futuro interpretata da Keanu Reeves.

Nei panni di questa leggenda di Night City, l'attore hollywoodiano contribuirà ad arricchire la storia principale per dare modo al protagonista V, e a noi con lui, di immergerci ulteriormente nelle atmosfere distopiche della violenta gigalopoli che farà da sfondo all'ultima epopea degli sviluppatori di The Witcher.

Nei giorni che hanno preceduto il quinto Night City Wire, in rete hanno tenuto banco le considerazioni su Keanu Reeves canone in Cyberpunk 2077 e le conclusioni a cui sono giunti gli analisti di M Science con un report sul multiplayer di Cyberpunk come GTA Online.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che il kolossal sci-fi di CD Projekt RED è atteso al lancio per il sempre più prossimo 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e, in retrocompatibilità, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.