Cyberpunk 2077: Judy 'esplosiva' e Johnny 'busto fluttuante' tra i glitch della Patch 1.3

Dopo aver provveduto all'installazione della Patch 1.3 di Cyberpunk 2077, diversi esploratori di Night City affermano di essere incappati in glitch che definire assurdi sarebbe un pallido eufemismo, a giudicare dal tenore delle clip che stanno facendo il giro dei social e dei forum più frequentati.

Sulle pagine del subreddit di Cyberpunk 2077, ad esempio, si moltiplicano le segnalazioni di chi, condividendo immagini e video gameplay, afferma di essere incappato in bug, glitch grafici e problemi di vario genere dopo aver provveduto al download dell'ultimo aggiornamento del GDR sci-fi a mondo aperto.

Oltre al già citato bug delle macchine volanti di Cyberpunk 2077, a calamitare le attenzioni dei frequentatori di Reddit troviamo due nuovi, incredibili glitch: nel primo, ripreso in un filmato, si assiste impietriti all'esplosione di Judy Alvarez nel bel mezzo di una missione della campagna principale, mentre nel secondo, catturato in una foto, è possibile osservare Johnny Silverhand trasformato in una sorta di "busto fluttuante"!

Alla luce degli interventi su vasta scala che CD Projekt sta compiendo per migliorare l'esperienza di gioco e ottimizzare le prestazioni di Cyberpunk 2077, la comparsa di nuovi bug è un fenomeno con cui dovremo convivere ancora per molto tempo. In compenso, gli sviluppatori polacchi hanno già fatto sapere che i prossimi DLC di Cyberpunk 2077 saranno più corposi, specie in previsione delle prossime patch e dell'arrivo (si spera) entro fine 2021 della patch nextgen gratuita per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.