Cyberpunk 2077 Keanu Reeves: le action figure di Johnny Silverhand al preorder da GameStop

CD Projekt Red aveva già svelato la linea di action figure di V e Johnny Silverhand, due personaggi chiave di Cyberpunk 2077. Intanto GameStop ha appena aperto i preorder per le due statuette raffiguranti la rockstar interpretata dal celebre Keanu Reeves.

Le due action figure di Johnny Silverhand, la rockstar di Cyberpunk 2077 interpretata da Keanu Reeves, sono visibile nell'immagine che abbiamo riportato in calce alla notizia. Entrambe le statuette sono attualmente preordinabili da GameStop, al momento solo negli Stati Uniti.

L'action figure di sinistra mostra un Johnny Silverhand intento a imitare il gesto universale del rock con il suo braccio robotico, e viene proposta al prezzo di 30 dollari. La statuetta di sinistra, invece, ci propone un Johnny Silverhand in piena trance rock mentre suona la sua chitarra elettrica, e viene proposta al prezzo di 40 dollari.

Le due statuette di Johnny Silverhand saranno commercializzate a partire dall'1 marzo 2020, almeno negli Stati Uniti. Si aspettano ancora informazioni sul possibile arrivo delle action figure in Europa e in Italia, e del loro prezzo in euro.

Intanto, ricordiamo che Cyberpunk 2077 debutterà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 16 aprile 2020. Per prepararvi al meglio all'universo futuristico messo in scena nel nuovo GDR di CD Projekt Red, vi consigliamo 6 romanzi da leggere in attesa di Cyberpunk 2077.