Cyberpunk 2077: Keanu Reeves citato in una delle canzoni della colonna sonora

In un mondo alternativo, ci separerebbero appena cinque giorni dal lancio di Cyberpunk 2077. Purtroppo nel nostro non è così, dal momento che uno dei giochi più attesi della storia è stato rinviato ancora una volta, anche se non di molto.

I ragazzi di CD Projekt RED si stanno impegnando per rendere l'attesa del 10 dicembre più piacevole con varie iniziative. Di recente, ad esempio, ci hanno dato un ulteriore assaggio della colonna sonora di Cyberpunk 2077 pubblicando il brano No Save Point dei Run the Jewels. Il duo hip hop statunitense va quindi ad affiancare artisti come Grimes, A$AP Rocky, Refused, Tina Guo, Nina Kravitz, Richard Devine, Ilan Rubin e Rat Boy, che con le loro sonorità contribuiranno alla narrazione di una metropoli del futuro corrotta dalla sete di potere e potenziamenti. Introdotta da sonorità elettroniche, No Save Point sembra essere cantata dalla prospettiva di V, e include numerosi riferimenti a Night City e alle difficoltà derivanti dal vivere in quella che una volta era conosciuta come California.

"Ero solito pregare Dio, ma credo che si sia preso una vacanza / Perché adesso lo stato della California è controllato da queste corporazioni / I grattacieli fanno ombra ai senzatetto, la popolazione / Il degrado che affrontano, dovremmo essere un abominio / Le loro parti del corpo sono state rubate e vendute ai pazienti più ricchi / E noi mercenari siamo in guerra con gli agenti in servizio".

Non manca neppure un riferimento a Keanu Reeves, quello vero, non il personaggio che interpreta, Johnny Silverhand. In uno dei versi, Killer Mike dice: "Keanu Reeves, braccio cibernetico sotto la mia manica". A proposito di Silverhand, il prossimo Night City Wire di Cyberpunk 2077, fissato per il 19 novembre, sarà dedicato proprio a lui.