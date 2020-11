Cyberpunk 2077, Keanu Reeves ci ha giocato: l'attore entusiasta

Tra le numerose vicende che saranno protagoniste dell'intreccio narrativo del titolo, la storia dei Samurai e di Johnny Silverhand sembra destinata a rivestire un ruolo particolare in Cyberpunk 2077.

Non per nulla, per dare un volto al leader della rock band virtuale, il team di CD Projekt RED ha deciso di arruolare tra le fila del progetto nientemeno che Keanu Reeves. La presenza del noto e apprezzato attore nel cast dell'RPG ha sorpreso non poco la community videoludica, che ha appreso la notizia in occasione dell'E3 2019. Ora che Cyberpunk 2077 è ormai in dirittura di arrivo, con data di uscita fissata per il 10 dicembre, gli investitori hanno domandato ai vertici della software house polacca quale fosse il giudizio dell'attore sulla produzione.



Durante la presentazione dei risultati finanziari conseguiti nell'ultimo trimestre, il CEO Adam Kicinski ha confermato che Keanu Reeves ha già avuto modo di giocare all'RPG. Per il momento - ha svelato - non lo ha ancora terminato, ma "lo sta assolutamente amando". In attesa che lo stesso interprete di Johnny Silverhand possa in futura raccontare in prima persona la sua avventura a Night CIty, non resta che attendere l'uscita del gioco.



In chiusura, segnaliamo che CD Projekt ha infine confermato che la presentazione di DLC e multiplayer di Cyberpunk 2077 è slittata ad un momento successivo all'uscita del gioco.