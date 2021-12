Cyberpunk 2077, Keanu Reeves ci ha giocato? CD Projekt dice di sì, ma l'attore nega

Nei mesi che hanno preceduto la complessa pubblicazione dell'epopea ambientata a Night City, il team di CD Projekt RED aveva condiviso un simpatico aneddoto con il pubblico, rivelando di come Keanu Reeves stesse giocando a Cyberpunk 2077.

Pur non avendo ancora terminato la sua avventura all'interno del GDR, affermava la software house, l'attore stava "adorando" quanto testato con mano del titolo. Tali affermazioni, che risalgono al novembre del 2020, sono tuttavia state di recente indirettamente smentite dallo stesso Keanu Reeves. In seguito alla presentazione dello stupefacente The Matrix Awakens ai The Game Awards 2021, l'attore è stato ospite della redazione di The Verge, con la quale ha avuto modo di discutere di diverse tematiche, Cyberpunk 2077 incluso.



Nel corso di un'interessante intervista, l'interprete di Johnny Silverhand ha rivelato di non essere affatto un videogiocatore. Al contrario, Keanu Reeves non è solito dedicarsi a passatempi videoludici. Alla domanda specifica "Non hai giocato nemmeno a Cyberpunk 2077?", l'attore ha confermato di non aver mai testato con mano nemmeno la produzione di CD Projekt RED, della quale ha però visto in azione alcune "dimostrazioni".



In occasione della medesima intervista, l'attore ha offerto alcune considerazioni sulla scelta del team di sviluppo di bloccare le mod di Cyberpunk 2077 che consentivano di avere una relazione con Johnny Silverhand.