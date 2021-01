Cyberpunk 2077 e Keanu Reeves: Johnny Silverhand come Solid Snake nei piani iniziali?

Dopo aver svelato nuovi dettagli sullo sviluppo di Cyberpunk 2077, un presunto sviluppatore anonimo di CD Projekt RED ha parlato del ruolo di Keanu Reeves, attore che interpreta il personaggio di Johnny Silverhand. Vi ricordiamo in ogni caso di prendere tutto con le dovute precauzioni dato che non ci sono conferme sull'identità della fonte.

Secondo quanto riferito, la richiesta di avere una star in Cyberpunk 2077 sarebbe arrivata dall'esterno ma i dirigenti della compagnia avrebbero acconsentito senza troppi problemi ad assecondare questa necessità. La scelta è caduta ovviamente su Keanu Reeves, la fonte fa sapere di non aver apprezzato troppo l'interpretazione dell'attore, tuttavia ha descritto Reeves come "una persona molto gentile, si è interessato al nostro lavoro ed è venuto a salutarci spesso, ho avuto modo di sentirlo più volte e di passare dei momenti piacevoli con lui."

Non è chiaro a quanto ammonti il compenso per la star di Matrix e John Wick, sembra però che il suo ruolo inizialmente prevedesse ben altro, con un personaggio più aggressivo e sfrontato fortemente ispirato al Solid Snake di David Hayter del primo Metal Gear Solid ed all'attore Cillian Murphy. Varie imposizioni e regole interne hanno poi costretto gli sviluppatori a rivedere l'aspetto e la personalità del personaggio interpretato da Reeves per renderlo più "soft" rispetto ai piani iniziali.

Infine lo sviluppatore chiude con una dichiarazione netta: "vedremo il vero Cyberpunk 2077 a fine anno."