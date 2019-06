Cyberpunk 2077: Keanu Reeves non si aspettava una tale accoglienza all'E3

Uno dei momenti più apprezzati di questo E3 2019 è senza ombra di dubbio l'apparizione di Keanu Reeves sul palco della conferenza Microsoft, dove ha annunciato la data d'uscita di Cyberpunk 2077 e svelato la sua presenza nel gioco, dove interpreterà il "fantasma digitale" Johnny Silverhand.

Quando l'attore di John Wick 3 è salito sul palco, la reazione dei fan è stata incredibile e ha sorpreso Reeves, che non si aspettava un'accoglienza così calorosa. A dichiararlo è stato Phil Spencer in un'intervista ai microfoni di Variety:

"Gli ho parlato prima che salisse sul palco e ho cercato di spiegargli che sarebbe stato molto diverso dalle esibizioni alle quali era abituato. Gli ho detto che i fan sarebbero impazziti e lui sembrava entusiasta. Credo che la reazione dei fan l'abbia letteralmente sconvolto. È stato bellissimo vedere il suo rientro dietro le quinte. In fin dei conti il nostro obiettivo è quello di intrattenere le persone, giusto?"

"Onestamente non pensavo sarebbe successo. È stata CD Project Red a volere tutto ciò ed è stato possibile grazie agli ottimi rapporti che abbiamo con la software house. Come ben saprete non amo molto vedere le celebrità sul palco dell'E3 per via di esperienze passate non esaltanti. Quando però ho visto la sua presenza nel gioco ho immediatamente cambiato idea, mi sembrava autentico."

Insomma, nonostante i dubbi iniziali pare che le cose siano andate per il verso giusto, dando vita ad uno dei momenti più memorabili di questa fiera. A proposito, sapevate che il fan che ha fatto un apprezzamento su Keanu Reeves durante la conferenza riceverà una copia gratuita della limited di Cyberpunk 2077?

