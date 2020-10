Cyberpunk 2077, Keanu Reeves presenta Night City: nuovo spot per il gioco CD Projekt

Attesissimo dalla community videoludica, Cyberpunk 2077 si trova ormai nelle fasi conclusive dello sviluppo, con gli autori impegnati in un'operazione di rifinitura e perfezionamento dell'esperienza ludica.

Con poco più di un mese a separarci del debutto dell'ambizioso RPG, il team di CD Projekt RED torna a rendere Keanu Reeves perno centrale della campagna pubblicitaria dedicata. Dopo essere apparso in uno spot di Cyberpunk 2077 alle finali NBA, l'attore compare infatti in un secondo video promozionale, reso disponibile dai canali della software house polacca.

Intitolato "No Limits", lo spot offre ai giocatori una piccola finestra dalla quale osservare i grattacieli e le luci al neon di Night City. Keanu Reeves, da parte sua, ci ricorda che l'unico vincolo a ciò che potremo fare in Cyberpunk 2077 deriverà da quale tipo di personaggio desideriamo essere. L'attore ci invita dunque a "sognare in grande", perché tutto ciò che potremo rendere vittima di hack ci porterà più vicini a plasmare il futuro secondo i nostri desideri. Potete visionare il breve filmato direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



Ricordiamo che Cyberpunk 2077 debutterà il prossimo 19 novembre. All'interno del distopico mondo di gioco, Keanu Reeves vestirà i panni di una carismatica rockstar: ve ne ha parlato la nostra Giulia Martino nel suo speciale legato alla storia dei Samurai e di Johnny Silverhand in Cyberpunk.