Cyberpunk 2077: Keanu Reeves suona la chitarra nel Giorno dell'Indipendenza della Corea

Dopo aver ottenuto un ottimo riscontro dagli appassionati con il sondaggio sui Life Path di Cyberpunk 2077, i ragazzi di CD Projekt celebrano la ricorrenza del Giorno dell'Indipendenza della Corea pubblicando uno splendido artwork con protagonista Keanu Reeves nei panni del rockettaro Johnny Silverhand.

Ad accompagnare questa evocativa rappresentazione dello spirito combattivo dell'amico olografico del netrunner V di CP2077 troviamo un messaggio condiviso dai curatori del profilo Twitter ufficiale di CD Projekt in lingua coreana dove gli sviluppatori polacchi spiegano di aver lanciare questa iniziativa "in onore degli antenati patriottici che hanno donato il proprio corpo e la propria mente alla protezione del Paese nella speranza di riportare la luce in Corea".

Per commemorare il 75° anniversario del Giorno della Liberazione in Corea, CD Projekt ha così deciso di donare ai propri fan coreani (e naturalmente agli appassionati in tutto il mondo) questo nuovo artwork di Cyberpunk 2077 ispirato al Taegeuk, il simbolo della pace e dell'equilibrio universale tra gli elementi che campeggia al centro della bandiera della Corea del Sud.

L'uscita del nuovo kolossal ruolistico degli autori di The Witcher è prevista per il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, con approdo successivo su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X. Qualora ve lo foste perso, vi riproponiamo il nostro speciale sulla storia dei Samurai e di Johnny Silverhand di Cyberpunk 2077.