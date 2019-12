Cyberpunk 2077 e Keanu Reeves: svelata la linea di action figure su V e Johnny Silverhand

Dopo aver ottenuto una maggiore presenza in Cyberpunk 2077, Keanu Reeves sarà felice di sapere che al suo personaggio di Johnny Silverhand sarà dedicata una linea di action figure su licenza ufficiale.

Come apprendiamo dalle colonne di The Toyark, i vertici di CD Projekt hanno dato mandato alle botteghe di McFarlane Toys di realizzare una nuova linea di prodotti a tema Cyberpunk 2077 che partirà proprio dalle statuette celebrative di Johnny Silverhand e dell'eroe V.

Al protagonista dell'ultima epopea action ruolistica degli autori di The Witcher 3 e al suo "compagno olografico" saranno dedicate quattro action figure, di cui tre da 7 pollici (corrispondenti a 17,78 centimetri) e una da 12 pollici (30,48 cm). La commercializzazione delle action figure di McFarlane è prevista negli Stati Uniti per il 25 marzo del 2020, ad un prezzo che oscillerà tra i 24,99 dollari (per le tre statuette da 7 pollici) e i 39,99 dollari (per quella di Johnny Silverhand da 12 pollici).

Nell'attesa di ammirare le prime immagini di questi oggetti del desiderio a tema Cyberpunk 2077 rivolti a tutti gli appassionati di videogiochi con il pallino del collezionismo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla splendida action figure di Ciri in versione samurai.