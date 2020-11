Cyberpunk 2077, KFC ironizza sul rinvio: posticipata anche la KFConsole

Nel giugno di quest'anno, nel pieno del periodo che avrebbe dovuto essere dedicato all'edizione 2020 dell'E3 losangelino, l'universo del pollo fritto aveva trovato un bizzarro connubio con quello videoludico.

Con un divertente annuncio, KFC aveva ironicamente presentato la KFConsole, la next gen definitiva in grado di supportare i 4K, i 120 fps e - soprattutto - di friggere il pollo. Ovviamente, il progetto aveva esclusivamente fini di marketing, ma l'avveniristico hardware è ora tornato a far parlare di sé. In seguito all'ultimo rinvio di Cyberpunk 2077, che colloca l'uscita del gioco il prossimo 10 dicembre, KFC ha infatti condiviso un messaggio volto a ironizzare scherzosamente sulla notizia.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il colosso del pollo fritto ha pubblicato su Twitter un cinguettio che ricalca lo stile delle comunicazioni di CD Projekt RED in merito all'atteso RPG. Con quest'ultimo, KFC si scusa col pubblico e annuncia di aver deciso di posticipare l'esordio della KFConsole di 29 giorni, collocandolo all'11 dicembre. Nel Tweet i spiega come la necessità di creare la console next gen in assetto di smart-working abbia reso l'attività particolarmente complessa, ma che il team non ha per questo intenzione di scendere a compromessi con la qualità. La data, evidentemente, non è casuale, ma anche se purtroppo non vedremo mai la KFConsole, si potrà forse giocare a Cyberpunk 2077 con il controller KFC.