Cyberpunk 2077: Kiciński dice la sua sulla data d'uscita e il supporto VR

In rete si continua a parlare di Cyberpunk 2077. Il titolo sarà uno dei protagonisti assoluti dell'E3 2019, ma la voglia di vederlo in azione e di saperne di più è così tanta che la nuova fatica di CD Projekt RED, per un motivo o per l'altro, è sempre al centro delle discussioni dei videogiocatori e degli addetti ai lavori.

Ad alimentare ulteriormente i dibattiti ci hanno pensato le recenti dichiarazioni di Adam Kiciński, uno dei due fondatori dello studio polacco. Nel corso dell'ultima riunione con gli investitori, prevedibilmente, gli hanno chiesto se la data d'uscita verrà annunciata o meno all'E3 2019. Il CEO non ha affatto ignorato la domanda, rispondendo tuttavia in maniera alquanto criptica: "Mi dispiace, non possiamo dirlo - nel senso che non possiamo né confermarlo né smentirlo". La possibilità che la data (o una finestra di lancio) venga davvero rivelata alla fiera losangelina, c'è davvero, dal momento che non è stata affatto esclusa.

Dopodiché, Kiciński ha affrontato l'argomento Realtà Virtuale. A tal proposito, ha dichiarato che tecnicamente è possibile inserire il supporto alla VR, ma il gioco non è stato progettato con tale scopo in mente: "Dal punto di vista tecnico, non sarebbe molto difficoltoso aggiungere il supporto alla VR. Dopotutto, renderizziamo la nostra grafica in 3D - chiaramente lo schermo è piatto, ma se qualcuno possiede un adattatore 3D e un paio di occhiali VR, potrebbe godersi una rudimentale VR. La questione si fa più difficoltosa nel momento in cui entra in gioco un fattore come il game design. Bisogna mettere in conto dei cambiamenti sostanziali quando si lavora con i prodotti VR. Ci stiamo focalizzando sulle edizioni PC e console di Cyberpunk, per cui non ci stiamo muovendo in quella direzione al momento".



Recentemente, abbiamo scoperto che il team attualmente al lavoro sul gioco è composto da ben 400 persone. In vista dell'E3 2019, inoltre, è stato pubblicato un nuovo wallpaper di Cyberpunk 2077.