Cyberpunk 2077: lanciata la petizione per un Trofeo/Obiettivo dedicato a Keanu Reeves

L'E3 2019 si è ormai concluso da qualche giorno e, tra le varie conferenze mostrate, il momento che più ha fatto impazzire i videogiocatori è la comparsa di Keanu Reeves sul palco ad annunciare la data d'uscita di Cyberpunk 2077.

Mentre l'interprete di Johnny Silverhand era sul palco, qualcuno gli ha urlato "You're breathtaking", dando vita ad un momento così divertente da spingere gli sviluppatori del gioco a voler regalare una collector's di Cyberpunk 2077 al ragazzo. A questo proposito, gli utenti hanno deciso di lanciare una nuova petizione sul web per catturare l'attenzione di CD Projekct RED e invogliare lo studio polacco ad includere nel gioco di ruolo in prima persona il Trofeo/Obiettivo intitolato proprio "You're breathtaking". A pochi minuti dal lancio di questa petizione sono già state raccolte circa 800 firme ed è possibile che nel corso dei prossimi giorni tale cifra possa aumentare in maniera incontrollata. Chissà se CD Projekt RED deciderà quindi di accogliere questa proposta e accontentare i fan, che ormai adorano Keanu Reeves.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 arriverà in tutti i negozi il prossimo 16 aprile 2020 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e GOG).

