Cyberpunk 2077 e il lancio catastrofico: tutta colpa del Controllo Qualità esterno?

Lo youtuber Upper Echelon Gamers afferma di aver ricevuto da una sua fonte anonima di CD Projekt un documento di 72 pagine che fa emergere le criticità del lavoro svolto da Quantic Labs, il team occupatosi del Controllo Qualità di Cyberpunk 2077 nei mesi che hanno preceduto il lancio del kolossal sci-fi.

Stando a quanto segnalato in questo report, il team QA esterno avrebbe omesso numerose informazioni e mentito sulle attività svolte nel delicato lavoro commissionatogli da CD Projekt per andare alla ricerca dei bug di Cyberpunk 2077.

Le criticità ravvisate dagli sviluppatori polacchi nel lavoro portato avanti da Quantic Labs sarebbero davvero tante, dalle menzogne nel numero di tester impegnati nel Controllo Qualità di CP2077 alle falsità sulle qualifiche e sull'esperienza maturata dai membri del team QA.

A determinare il catastrofico lancio di Cyberpunk 2077, stando sempre a questa documentazione, sarebbe stata anche una clausola del contratto stipulato da CD Projekt con Quantic Labs: in base a questa clausola, ogni giorno il team QA avrebbe dovuto inviare una quota prestabilita di segnalazioni di bug, e questo obbligo avrebbe spinto i tester a focalizzare le proprie attenzioni sui bug ininfluenti e a non dare priorità ai problemi più gravi che, in quanto tali, avrebbero richiesto più tempo per poter essere risolti.

Nonostante non sia stato ancora confermato o smentito da CD Projekt, questo report sembra corroborare le dichiarazioni rilasciate da diversi sviluppatori e collaboratori della software house polacca nella fase pre-lancio di CP2077, basti ricordare in tal senso le rassicurazioni del creatore di DayZ sull'assenza di bug al lancio di Cyberpunk 2077.