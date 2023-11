Cyberpunk 2077 e il lancio disastroso del 2020: chiusa la Class Action contro CD Projekt

Cyberpunk 2077 è andato incontro a una vera e propria rinascita grazie a continui aggiornamenti e l'arrivo dell'espansione Phantom Liberty, riabilitandosi completamente agli occhi del pubblico. Rimane tuttavia difficile dimenticare il disastroso lancio del dicembre 2020, che causò non pochi problemi a CD Projekt RED.

Le enormi problematiche che affliggevano in particolare le versioni console dell'Action/RPG, afflitte da così tante imperfezioni tecniche da renderle quasi ingiocabili, portarono ad una class action contro CD Projekt RED per il lancio di Cyberpunk 2077 per il modo in cui lo studio polacco aveva presentato il suo gioco prima del lancio, con promesse riguardo la sua qualità che non si sono poi rivelate veritiere. Adesso, a distanza di tre anni dall'originale esordio sul mercato dell'opera, CD Projetk RED può lasciarsi alle spalle questa difficile vicenda.

La compagnia ha confermato ufficialmente che la class action si è conclusa con il pagamento di 1.85 milioni di dollari, necessari per porre fine alla causa portata avanti da Rosen Law Firm, società che si è mossa a tutela degli investitori di CD Projekt RED dopo i danni subiti dal controverso lancio di Cyberpunk 2077 nel dicembre del 2020. Sì è così giunti ad un accordo che chiude in maniera definitiva uno dei momenti più difficili mai affrontati dallo studio polacco, che può ora concentrarsi sul suo futuro.

Pubblicato Phantom Liberty, ora CD Projekt RED è concentrata sullo sviluppo di Cyberpunk Orion, il prossimo episodio della serie realizzato in Unreal Engine 5.