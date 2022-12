Cyberpunk 2077: il lancio disastroso dietro l'addio al multiplayer, rivela CD Projekt RED

In origine, ancora prima del debutto sul mercato del gioco base a dicembre 2020, CD Projekt RED aveva in programma l'aggiunta di una modalità multiplayer per Cyberpunk 2077 che si sarebbe dovuta rivelare molto ricca e corposa, e non una semplice aggiunta secondaria post-lancio.

Tuttavia, il lancio estremamente complicato dell'opera ha inevitabilmente costretto lo studio polacco a riprogrammare completamente le sue strategie: per questo motivo i piani per il multiplayer di Cyberpunk 2077 sono stati scartati, in quanto la priorità di CD Projekt RED era di migliorare l'avventura principale con ogni risorsa a disposizione. A rivelarlo nel corso di un'intervista con Eurogamer.net è stato Philipp Weber, oggi narrative director di The Witcher Polaris ed in precedenza quest designer di Cyberpunk 2077.

"Abbiamo dovuto necessariamente considerare quali fossero le priorità per Cyberpunk 2077 dopo il lancio. E la priorità era far funzionare correttamente l'esperienza principale", afferma Weber, che aggiunge: "Essenzialmente il cambio di priorità ha significato che qualunque altro progetto andava scartato. Con Cyberpunk volevamo fare tante cose contemporaneamente, ma avevamo davvero bisogno di concentrarci e dire 'ok, qual è la parte più importante? Bene, renderemo quella parte davvero grande'".

Al netto delle componenti sacrificate, dopo un intenso lavoro portato avanti negli anni successivi al lancio, la situazione attorno a Cyberpunk 2077 si è risollevata, grazie anche alle patch per le piattaforme next-gen.