Cyberpunk 2077, lancio disastroso a causa del QA esterno? Gli accusati rispondono

Recentemente i responsabili di Quantic Lab sono stati accusati di essere stati i principali artefici del lancio catastrofico di Cyberpunk 2077, ma la replica della compagnia che ha prestato assistenza a CD Projekt RED nel lavoro di Quality Assurance non si è fatta attendere.

Stefan Seicarescu, CEO di Quantic Lab, ha così dichiarato a Forbes in merito al filmato pubblicato da Upper Echelon Gamers che sembrava inchiodare l'azienda dedita al controllo qualità:

"Il video pubblicato sui social come menzionato nel vostro articolo inizia con affermazioni errate sulla storia di Quantic Lab. Sembra esserci una mancanza di comprensione nel processo di test di un gioco prima della sua uscita sul mercato.

Quantic Lab è stata fondata nel 2006 con un team di dodici persone, completamente focalizzata sulla garanzia della qualità, e da allora è diventata un'azienda leader nel controllo qualità con oltre 60 clienti attivi e più di 400 dipendenti in 3 sedi in Romania. Quantic Lab supporta oltre 200 progetti all'anno da diversi editori leader a livello mondiale e continua a mantenere un approccio "la qualità prima di tutto" per tutto il lavoro che intraprendiamo.

Tutti i nostri accordi con i clienti sono confidenziali ma, in generale, gli editori globali lavorano con diverse società di outsourcing del controllo qualità, oltre alle risorse interne del controllo qualità nella maggior parte dei casi. Ogni progetto che intraprendiamo è unico per quanto riguarda i requisiti del progetto. La direzione del progetto viene concordata e adattata di conseguenza in base ai requisiti in tempo reale con i nostri clienti. Quantic Lab si impegna sempre a lavorare con trasparenza e integrità con i nostri partner del settore".

Di fatto queste dichiarazioni non rispondono direttamente alle accuse, dunque non è ancora ben chiaro cosa possa essere succeso dietro le quinte durante lo sviluppo dell'open world Sci-Fi. A dare manforte Quantic Lab ci sono però le dichiarazioni dello YouTuber LegacyKillaHD, che afferma su Twitter di essere entrato in contatto con alcuni sviluppatori di CD Projekt che hanno smentito in toto il precedente report che colpevolizzava Quantic Lab.

Stando alle testimonianze raccolta dal noto content creator, gli autori di The Witcher erano ben consapevoli dei problemi tecnici del gioco, e gli sviluppatori giocavano e testavano il software ogni giorno per svariate ore. Non essere al corrente dei bug, dunque, era praticamente impossibile tanto per il team di sviluppo quanto per i dirigenti della compagnia. Il crunch estremo a cui lo studio è andato incontro per evitare ulteriori ritardi sarebbe il vero nocciolo della questione secondo questa versione, il che ha portato a presentare il prodotto al pubblico in uno stato a dir poco problematico, specialmente sulle console di vecchia generazione.