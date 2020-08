Cyberpunk 2077 al lancio su NVIDIA GeForce Now: la conferma ufficiale

La vasta selezione di piattaforme sulle quali è destinata ad approdare l'avventura ruolistica a tinte cybperpunk firmata da CD Projekt RED si presenta decisamente ampia.

Non solo PC e console di attuale generazione: Cyberpunk 2077 è infatti atteso anche su Google Stadia, oltre che sulle future PlayStation 5 e Xbox Series X, pronto a sfruttarne il potenziale next gen. In seguito all'annuncio dell'ultimo rinvio, che ha collocato l'esordio del gioco in data 19 novembre, giunge ora la riconferma di un'ulteriore lido pronto ad accogliere i pericoli e le ombre di Night City.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, infatti, il team di NVIDIA ha pubblicato un interessante cinguettio. Quest'ultimo offre in allegato un breve video, che l'account Twitter di NVIDIA GeForce Now consiglia di visionare sino all'ultimo frame. Gli ultimi secondi offrono infatti la conferma che Cyberpunk 2077 sarà disponibile nel catalogo del servizio di gioco in streaming sin dal Day One. Un'aggiunta sicuramente gradita per gli utenti che usufruiscono della piattaforma NVIDIA, che accoglie così un attesissimo AAA.



In attesa di poter impersonare V e scoprire ogni oscuro segreto di Night City, ricordiamo la recente segnalazione condivisa da CD Projekt RED, che ha allertato la community invitando a diffidare di falsi inviti a una Beta di Cyberpunk 2077.