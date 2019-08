Cyberpunk 2077: Sasquatch è armata di martello in una nuova immagine in-game

Il team di CD Projekt Red sta lavorando intensamente a Cyberpunk 2077, accompagnando l'attesa dei videogiocatori con una piuttosto frequente condivisione di nuovi dettagli.

Solo pochi giorni fa, ad esempio, lo Story Director del gioco ha reso noti diverse interessanti informazioni su quelle che saranno le atmosfere di Cyberpunk 2077, la cui trama è stata descritta come "molto noir". Un ulteriore piccolo scorcio sulla produzione giunge ora dall'account Twitter ufficiale del gioco, tramite il quale è stata pubblicata una nuova immagine. Protagonista di quest'ultima è Sasquatch, personaggio presentato nel corso del mese di giugno. La donna, che nel gioco guiderà la gang degli Animals, si presenta come armata di un temibile martello, pronta a fronteggiare il proprio avversario. L'immagine, che potete visionare direttamente in calce alla news, è uno screenshot realizzato in-game, come confermato da un secondo cinguettio pubblicato dall'account Twitter. Cosa ve ne pare?



In merito ad ulteriori novità condivise dagli sviluppatori, vi segnaliamo che Cyberpunk 2077 non includerà mini giochi di carte, come invece visto in The Witcher 3, il cui Gwent aveva conquistato l'approvazione di un'ampia fetta di videogiocatori. In chiusura, ricordiamo che sarà necessario attendere ancora qualche mese prima di poter giocare a Cyberpunk 2077. La data di pubblicazione del gioco su PC, Playstation 4 e Xbox One è infatti fissata per il prossimo 16 aprile 2020.