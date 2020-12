Cyberpunk 2077: un leak conferma un cameo davvero epico!

Nonostante manchino ancora diversi giorni alla pubblicazione ufficiale, alcune copie di Cyberpunk 2077 sono già in giro poiché sono state affidate ai giornalisti e ai content creator di tutto il mondo per dare loro l'opportunità di emettere un giudizio prima dell'uscita.

Come spesso accade in questi casi, qualcosa è riuscito a farsi largo tra i meandri della rete e a rivelarsi al grande pubblico in netto anticipo. Per questo motivo, se desiderate arrivare al 10 dicembre senza alcuna anticipazione, vi consigliamo innanzitutto di prestare particolare attenzione mentre navigate in rete. Allo stesso modo, siete tutti invitati ad interrompere la lettura di questa notizia se non volete rovinarvi la sorpresa in merito ad un dettaglio che ha dell'incredibile, seppur non rilevante ai fini della trama. Uomini avvisati, mezzi salvati.

Se siete arrivati fin qui, vuol dire che non c'è limite alla vostra curiosità. Ebbene, grazie ad un leak, abbiamo scoperto che in Cyberpunk 2077 c'è un cameo d'eccezione: sul divano di uno dei locali di Night City è possibile imbattersi nientepopodimeno che con Hideo Kojima, il director di Metal Gear Solid e fondatore di Kojima Produtions, studio che l'anno scorso ha dato alle stampe Death Stranding. La versione virtuale è stata scolpita a sua immagine e somiglianza, e come il vero game designer adora parlare di cinema, come dimostra un video catturato da un giocatore che potete visionare a questo indirizzo. Per una fotografia del buon Kojima sul divano potete invece dirigervi su questa pagina. Tenete presene che il materiale potrebbe sparire da un momento all'altro per volere di CD Projekt RED, essendo trapelato in netto anticipo sulla data d'uscita, che ricordiamo essere fissata per il 10 dicembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. A tal proposito, avete già consultato tutti i dettagli in merito a preload e orario di sblocco di Cyberpunk 2077?