Cyberpunk 2077, leak per i DLC: arriva la smentita di CD Projekt RED

Il recente aggiornamento della road map 2021 per Cyberpunk 2077 ha confermato l'intenzione di CD Projekt RED di rendere disponibili nel corso dell'anno diversi DLC dedicati all'universo di Night City.

Su questi ultimi non sono tuttavia stati ancora diffusi dettagli specifici, né in merito ai contenuti né per quanto riguarda una finestra di lancio più precisa. A stuzzicare la curiosità del pubblico è di recente intervenuto un presunto leak, legato all'avvistamento di alcuni strani riferimenti sullo store di Epic Games. Apparsi a breve distanza dalla pubblicazione della tanto attesa patch 1.2 del GDR, questi ultimi suggerivano il futuro arrivo di ben 10 DLC gratis e 3 espansioni per Cyberpunk 2077, con tanto di titoli dei singoli contenuti.



Sembra tuttavia che i riferimenti avvistati dalla community videoludica fossero semplicemente frutto di un errore o, se non altro, molto imprecisi. In una nota inviata alla redazione di IGN USA, il team di CD Projekt RED ha infatti offerto una replica ufficiale a tali segnalazioni. Un portavoce della software house polacca ha dunque reso noto che le denominazioni riportate "non si riferiscono a dei DLC per Cyberpunk 2077". Purtroppo, dal team di sviluppo non sono stati aggiunti ulteriori commenti, rinviando ad un secondo momento la diffusione di dettagli in merito al supporto post lancio del titolo.