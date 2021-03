Cyberpunk 2077: un leak dell'Epic Store svela 10 DLC gratis e 3 espansioni?

In base a quanto segnalato sui forum di Reddit e NeoGAF da un dataminer dell'Epic Games Store, i curatori del negozio digitale di Epic starebbero lavorando alla pagina di Cyberpunk 2077 per integrarvi delle schede dedicate ai numerosi contenuti aggiuntivi promessi nei mesi scorsi da CD Projekt RED.

A voler dar retta all'autore di questo leak, gli sviluppatori polacchi sarebbero perciò in procinto di annunciare la scaletta delle espansioni, gratuite e a pagamento, della nuova Roadmap di Cyberpunk 2077 per superare le difficoltà di questa prima, travagliata fase di supporto post-lancio.

Le indiscrezioni raccolte dal leaker si accompagnano a una serie di scatti con le schede temporanee della nuova pagina Epic Store di CP2077 in fase di allestimento. I nomi temporanei delle schede forniscono un importante indizio sui contenuti aggiuntivi che, supponiamo, andranno ad arricchire la dimensione sci-fi di Cyberpunk 2077 da qui ai prossimi mesi. Partiamo allora dalla lista con i possibili 10 DLC gratuiti in arrivo:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Unnamed

Oltre a questi importanti contenuti aggiuntivi scaricabili gratuitamente da tutti gli utenti di CP2077, stando al leaker dovrebbero arrivare anche tre espansioni "maggiori" e (si presume) a pagamento, come suggerito dalle immagini condivise dal dataminer che riprendono tali schede senza alcuna indicazione sul nome o sul prezzo. In ogni caso, invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze questo genere di indiscrezioni, specie in funzione delle informazioni che CD Projekt condividerà nei prossimi giorni per illustrare le novità della patch 1.2 di Cyberpunk 2077.