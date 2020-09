Cyberpunk 2077: ogni Life Path influirà sul rapporto tra V e le gang

A margine dell'ultimo Night City Wire conclusosi con i requisiti PC di Cyberpunk 2077, i ragazzi di CD Projekt hanno confermato che ciascuna Life Path di V produrrà degli effetti nel rapporto con le gang, sia immediati che nel medio-lungo periodo.

Nel corso di un'intervista concessa a The Gamer, lo sviluppatore principale delle missioni di CP2077, Mateusz Tomaszkiewicz, ha infatti spiegato che ciascuna Life Paths modificherà il rapporto tra V e le gang, determinando dei cambiamenti che l'utente avvertirà in maniera sensibile. Stando all'autore di CD Projekt RED, ogni percorso narrativo scelto per il proprio alter-ego conferirà vantaggi, svantaggi e "motivazioni diverse per interagire con le gang".

Nell'intervista, Tomaszkiewicz precisa inoltre che i giocatori non avranno modo di affiliarsi con nessuna delle gang di Night City, ma saranno comunque in grado di alterare in maniera significativa i rapporti di forza tra le diverse bande che si contenderanno il predominio dei quartieri in cui è suddivisa la gigalopoli sci-fi.

Per avere un quadro più chiaro della situazione, non ci resta che attendere fino al 19 novembre e immergerci nelle atmosfere di Cyberpunk 2077 su PC, PS4, Xbox One e, in retrocompatibilità, su PS5 e Xbox Series X e S. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro ultimo approfondimento su Cyberpunk 2077 e la storia di Night City a firma di Giulia Martino, con tanti spunti di riflessione sulle figure più carismatiche e sugli eventi più rappresentativi della metropoli futuristica ideata da Mike Pondsmith.