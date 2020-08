Cyberpunk 2077: Life Paths, scelte narrative e libertà d'azione nel nuovo trailer

Le luci al neon di Night City sono tornate a mostrarsi nel nuovo evento di Cyberpunk 2077 organizzato dai ragazzi di CD Projekt RED. Nell'episodio odierno di Night City Wire gli sviluppatori hanno svelato alcuni dettagli sui "life paths", ovvero i tre percorsi narrativi che caratterizzano le avventure del kolossal sci-fi.

Il talentuoso studio polacco ha infatti presentato un nuovo trailer che introduce i tre sentieri narrativi che cambieranno le dinamiche di gioco di Cyberpunk 2077 in base al background scelto dai giocatori. Le tre possibili scelte iniziali tra Nomad, Street Kid e Corporate cambieranno infatti in maniera sostanziale l'approccio e le conseguenti vicende di gioco.

Gli sviluppatori hanno sottolineato che Cyberpunk 2077, come un vero e proprio gioco di ruolo, offrirà situazioni completamente differenti per ognuno dei tre percorsi: ogni background narrativo offrirà vantaggi e svantaggi in base alle specifiche situazioni che i giocatori si troveranno ad affrontare. In ogni caso, la scelta iniziale non precluderà l'accesso a nessuna area di Night City, permettendo la massima libertà e mobilità.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One per poi approdare anche sulle console next-gen come PlayStation 5 e Xbox Series X.