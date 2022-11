Cyberpunk 2077, lifting 4K per V: la Mod aumenta la risoluzione del volto del protagonista

In attesa dell'annuncio del prezzo di lancio di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la community dei modder continua a introdurre nuovi contenuti all'interno del GDR di CD Projekt RED.

Tra le aggiunte più recenti, possiamo ad esempio segnalare una Mod dedicata ai volti dei protagonisti di Cyberpunk 2077. Il Modder attivo in rete come XilaMonstrr ha infatti reso disponibile un pacchetto 4K destinato a migliorare la resa dei volti all'interno del gioco. Installando la Mod, i giocatori possono sfruttare le competenze dell'IA per ottenere un upscaling del viso del proprio alter-ego videoludico di stanza a Night City.



Con la denominazione di "High Res Player Faces - Upscaled Textures", la Mod contribuisce dunque a potenziare il comparto grafico di Cyberpunk 2077, concentrandosi sui volti plasmati dai giocatori per il proprio alter-ego. Disponibile gratuitamente su Nexus Mods, il contenuto può essere scaricato liberamente e introdotto all'interno dell'avventura ruolistica di CD Projekt RED. Con la Mod, il volto del protagonista del titolo passerà coì da una risoluzione di 1K ad una risoluzione 4K.



Nel frattempo, le novità apportate in-game dalla patch 1.61 di Cyberpunk 2077 hanno già avuto un ulteriore impatto sul comparto grafico del gioco, grazie all'abilitazione del supporto alla tecnologia FSR 2.1, che può ora essere sfruttata dalle migliaia di V in viaggio attraverso i vicoli di Night City.