Cyberpunk 2077: la lista con tutti i cambiamenti 'nascosti' della Patch 1.5

La gigantesca Patch 1.5 di Cyberpunk 2077 è stata accompagnata da un lunghissimo chancelog ufficiale, che ha aiutato i giocatori a tenere traccia delle novità. Dopo qualche ora di gioco si sono tuttavia resi conto che CD Projekt RED non ha documentato proprio tutto, individuando una serie di importanti cambiamenti "nascosti".

Alcuni utenti si sono quindi adoperati per stilare una lista con tutte le novità della patch 1.5 non documentate ufficialmente da CD Projekt RED. Ne è scaturito un elenco, probabilmente provvisorio, con una serie di importanti modifiche adoperate al bilanciamento delle mod e degli equipaggiamenti. Giudicate voi stessi.

Cyberpunk 2077 | Le novità silenziose della Patch 1.5

Il numero complessivo massimo di slot per le mod su tutti gli indumenti è stato ridotto da 20 a 9;

Le mod leggendarie ora possono essere montate solamente su equipaggiamenti leggendari;

Ogni mod è ora legata ad una specifica categoria di vestiario (ad esempio la mod per i danni critici Deadeye è vincolata agli occhiali);

Il danno critico di base è stato ridotto dal 100% al 50% e adesso ogni punto Riflessi lo incrementa dello 0,25% invece che del 0,50%.

La probabilità di danno critico e il quantitativo di danno critico di tutte le armi leggendarie sono stati significativamente ridotti;

Le statistiche richieste per l'utilizzo di alcune delle migliori armi leggendarie sono state aumentate (ad esempio, Comrade’s Hammer adesso richiede 10 punti Corpo invece di 6);

La mod leggendaria Armadillo ora offre 75 punti armatura invece di 270;

Evasione è stata sostituita da Mitigazione, la quale risulta governata da due statistiche, esattamente come i critici. Ci sono la probabilità di mitigazione e il quantitativo di mitigazione: ad esempio, potete avere il 10% di probabilità di mitigare dei danni fino al 50% della loro entità.

Avevate già individuato questi cambiamenti? L'elenco non è da considerarsi definitivo poiché, considerata la vastità dell'esperienza,. Prima che torniate a Night City, vi segnaliamo che in giornata dovrebbe arrivare un aggiornamento del firmware di PS4 per risolvere il bug del disco di Cyberpunk 2077 . Già che ci siete, scoprite anche come gira Cyberpunk 2077 su PS5 con la Patch 1.5