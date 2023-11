Cyberpunk 2077: il live action non uscirà prima del 2025, almeno

Durante l'ultima conferenza finanziaria con gli azionisti, CD Projekt RED ha confermato che il progetto live action di Cyberpunk 2077 annunciato lo scorso mese di ottobre non uscirà nel 2024 ma arriverà solamente più avanti, sicuramente non prima del 2025.

Michał Nowakowski, CCO (chief commercial officer) della compagnia polacca, ha confermato che l'azienda continuerà a supportare Cyberpunk 2077 con un marketing aggressivo, con tante attività promozionali tra cui il lancio di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition il 5 dicembre.

Ci sono poi altri progetti in corso legati al franchise tra cui "un contenuto creato in collaborazione con Anonymous Content", non è possibile saperne di più al momento e Nowakowski specifica che "il progetto è stato annunciato e proseguirà verso la fase di produzione nel 2024", parole che escludono dunque un possibile debutto nel corso dei prossimi dodici mesi.

Anonymous Content è una compagnia di produzione responsabile di Crime & Punishment, True Detective e Mr. Robot e si sta occupando ora di Cyberpunk 2077, con un progetto live action destinato al grande o piccolo schermo, anche questo aspetto deve ancora essere chiarito. A quanto pare la produzione entrerà nel vivo solamente nel 2024 e dunque il prossimo anno ne sapremo probabilmente di più, la speranza è quella di poter vedere presto un primo teaser di Cyberpunk 2077 Live Action.