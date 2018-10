Cyberpunk 2077: la longevità non verrà estesa in modo artificiale

Sembra proprio che non ci sia nulla da temere per quello che riguarda la longevità dell'attesissimo Cyberpunk 2077, che non offrirà ai giocatori un'esperienza "diluita".

Sono in molti i giochi di ruolo le cui quest sono lunghe e ripetitive proprio per raggiungere determinati obiettivi in termini di longevità. Il nuovo titolo CD Projekt RED, però, non presenterà nulla del genere. A dichiararlo è stato lo stesso Miles Tost, il lead designer del gioco, nel corso di un'intervista ai microfoni di GamingBolt:

"È ancora troppo presto per parlare della longevità di Cyberpunk 2077. Parlando invece del gameplay emergente, potrebbe essere presente, ma solo nel caso in cui dovesse avere un senso all'interno del gioco. Siamo comunque sicuri che la longevità non verrà estesa in modo artificiale aggiungendo quest più lunghe del dovuto o contenuti superflui. Tutto ciò che non sarà strettamente necessario a dare vita alla nostra esperienza basata sulla storia non verrà inserita nel gioco. Ritengo che la nostra forza risieda proprio nella creazione di esperienze 'artigianali'."

Stando poi alle ultime indiscrezioni sul gioco, pare che ciascuna missione secondaria di Cyberpunk 2077 conterrà una vera e propria storia a sé stante. Sapevate che CD Projekt RED ha annunciato una partnership con Digital Scapes per lo sviluppo di Cyberpunk 2077?