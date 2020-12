Cyberpunk 2077: longevità, open world e sesso! Ultime novità!

Alanah Pearce, ex di IGN, ha intervistato due giornalisti che hanno provato Cyberpunk 2077 per 16 ore, facendo luce su diversi aspetti del titolo CD Projekt RED: ecco il resoconto della chiacchierata con tanti dettagli su open world, longevità e contenuti maturi.

L'intervista ai due giornalisti che hanno esplorato in anteprima Night City offre infatti numerosi spunti di riflessione sui contenuti del kolossal sci-fi che, al netto delle segnalazioni di spedizione anticipata, sarà disponibile dal 10 dicembre su PC, Google Stadia, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità.

La creatrice di contenuti che farà parte di Cyberpunk 2077 come NPC ha discusso con i due giornalisti della bontà dell'esperienza ludica e dei contenuti offerti dall'open world di Night City, contribuendo così a fare luce su alcuni elementi come la quantità di personaggi secondari, la possibilità esplorare gli interni degli edifici o le interazioni con la folla.

Di particolare interesse sono poi le informazioni snocciolate da chi ha provato CP2077 e lo descrive come un titolo estremamente stratificato ma non "eccessivamente longevo", specie per quanto concerne la campagna principale e le ore da dedicare alle missioni della Lifepath scelta. Non mancano nemmeno degli aneddoti sui contenuti maturi di Cyberpunk 2077 e, nella fattispecie, sulla durata delle cosiddette "scene di interazioni intime" tra V e i suoi partner. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche uno speciale su trama e gameplay di Cyberpunk 2077 prima della recensione.