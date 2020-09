Cyberpunk 2077, tra lore e musica: la folle storia di Johnny Silverhand in video!

Interpretato dal celebre attore Keanu Reeves, il personaggio di Johnny Silverhand si prepara a conquistare la community di videogiocatori che varcheranno le porte di Night City.

Frontman della rock band nota come "Samurai", l'uomo porta sulle spalle il peso di una storia personale folle e complessa. In attesa di scoprire quali dettagli ci rivelerà Cyberpunk 2077 sull'intrigante figura, la Redazione di Everyeye ha compiuto un viaggio in profondità nella lore di Cyberpunk, gioco di ruolo creato da Mike Ponsdmith che rappresenta la fonte d'ispirazione per la nuova opera di CD Projekt RED.

Tra trascorsi bellici, protesta civile e musica rock a tutto volume, nella vita di Johnny Silverhand non sono certo mancati imprevisti, momenti difficili e adrenalina, in un percorso esistenziale che merita certamente di essere rievocato. Per presentarvi nel dettaglio le origini del personaggio interpretato da Keanu Reeves in Cyberpunk 2077, vi proponiamo un video interamente dedicato. Come di consueto, potete trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure, in alternativa, sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo una buona visione!



In chiusura, ricordiamo a tutti i giocatori ansiosi di poter calcare le cupe strade di Night City che le intermittenti luci al neon che ne illumineranno gli angoli più oscuri sono di recente tornate a mostrarsi in uno spettacolare trailer in Ray Tracing di Cyberpunk 2077.