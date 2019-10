Cyberpunk 2077: Luca Ward doppia Keanu Reeves! La conferma da Lucca Comics 2019

A quasi cinque mesi dalla conferma della presenza del doppiaggio in italiano di Cyberpunk 2077, i partecipanti al Lucca Comics & Games 2019 hanno finalmente potuto avere un assaggio del lavoro effettuato dai doppiatori nostrani.

Bandai Namco Entertainment Italia e CD Projekt RED hanno infatti organizzato la proiezione di un video gameplay di Cyberpunk 2077 di ben 25 minuti interamente adattato in lingua italiana. Coloro che hanno avuto modo di assistere al filmato, non solo confermano la bontà del lavoro effettuato, ma affermano diaver udito una voce incredibilmente familiare: il doppiatore scelto per dare voce a Johnny Silverhand è indubbiamente Luca Ward, uno dei più famosi doppiatori italiani, celebre per aver interpretato, tra i tanti, Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore e, in ambito videoludico, Sam Fisher nella serie Splinter Cell.

Si dà il caso che Luca sia anche il doppiatore storico di Keanu Reeves, che in Cyberpunk 2077 presta voce e fattezze al fantasma digitale di Johnny Silverhand, la guida del protagonista V. In passato erano già circolate delle voci sul suo coinvolgimento, ma sono state subito messe a tacere dallo Luca Ward: per questo motivo, la notizia giunge del tutto inaspettata.

A questo punto appare quasi certo che Luca Ward doppierà Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 anche se al momento non possiamo confermarlo in mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di Bandai Namco e CD Projekt RED. In attesa di informazioni certe, vi ricordiamo che il nuovo gioco degli autori di The Witcher verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 16 aprile 2020, e su Google Stadia in una data non ancora svelata.