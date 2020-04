Cyberpunk 2077: le luci di Night City si accendono sui nuovi Poster sci-fi

Con l'agguerrita concorrenza di fine anno per Cyberpunk 2077, CD Projekt alimenta l'attesa per l'uscita dell'ambiziosa avventura a mondo aperto con una nuova collezione di Poster dedicati all'immaginario sci-fi di Night City.

L'iniziativa promozionale di CD Projekt è già attiva sullo Store ufficiale della software house polacca e permette ai fan di acquistare la versione Standard o Premium (in base alla qualità della carta utilizzata) di tre poster speciali che ritraggono le ambientazioni e le gang criminali di Night City.

In quei 70x50 centimetri che rappresentano le dimensioni di ciascuna di queste locandine, i grafici dell'azienda europea hanno provato ad aprire una finestra sul caleidoscopico universo a tinte neon della metropoli che farà da sfondo alle avventure di V e Johnny "Keanu Reeves" Silverhand.

Nel corso degli ultimi mesi, d'altronde, i creativi di CD Projekt hanno più volte ribadito la loro volontà di irrobustire l'esperienza ludica degli utenti con la realizzazione di un mondo virtuale estremamente ricco di carattere e di spunti di riflessione, come nel caso delle insegne di Night City che illustreranno il mondo di gioco.

Prima di lasciarvi al tweet di annuncio della nuova collezione di poster, vi ricordiamo che l'uscita di Cyberpunk 2077 è prevista per il 17 settembre su PC, PS4 e Xbox One, con la versione Google Stadia attesa in un secondo momento. Quanto all'edizione nextgen, CD Projekt ha precisato che Cyberpunk 2077 non uscirà al lancio di PS5 e Xbox Series X.