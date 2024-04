Cyberpunk 2077: le luci di Night City risplendono grazie al DLSS 3.7

L'arrivo a sorpresa del DLSS 3.7.0 ha spinto diversi creatori di contenuti a 'testare con mano' le migliorie grafiche e prestazionali promesse da NVIDIA: tra i banchi di prova preferiti dagli youtuber troviamo ovviamente Cyberpunk 2077 e la sua ormai iconica ambientazione, la gigalopoli futuristica di Night City.

Lo specialista MXBenchmarkPC ha così deciso di indossare nuovamente i panni di V per sfrecciare tra i quartieri della metropoli distopica che fa da sfondo all'odissea sci-fi di Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty, il tutto nella speranza di cogliere le differenze a livello visivo e puramente prestazionali tra le ultime iterazioni del sistema di upscaling e upsampling 'intelligente' di NVIDIA.

Il video raffronto tra le versioni 3.5, 3.6 e 3.7 del DLSS, realizzato su un PC spinto dalla potenza computazionale di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080, non lascia davvero adito a dubbi: l'aggiornamento che porta in dote l'ultima tecnologia della casa verde consente agli emuli del netrunner di esplorare scenari ancora più immersivi, merito della gestione sensibilmente migliorata degli effetti di illuminazione dinamica in Path Tracing, specie per quanto concerne il rendering dei fondali.

Dal confronto tra le iterazioni più recenti del DLSS 3 emerge quindi il lavoro svolto dai progettisti della casa di Santa Clara nel restituirci a schermo delle esperienze interattive sempre più 'libere' dagli artefatti tipici degli upscaler, come gli effetti di ghosting e le 'scalettature' delle ombre e degli elementi geometrici che si producono quando la distanza di visuale abbraccia scenari particolarmente ricchi di dettagli, proprio come quelli offerti da CD Projekt con Night City.

Se non ci credete, giudicate voi stessi installando l'ultimo update di CP2077 su PC o dando un'occhiata al video in cima alla notizia, ma già che ci siamo vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale su Cyberpunk 2077 e il Path Tracing alla prova su RTX 4070 e 4090.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.