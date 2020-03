Cyberpunk 2077: la mappa è basata sull'ultima versione del gioco da tavolo

Continuano senza sosta gli sforzi della community di Cyberpunk 2077 nel tentativo di ricostruire con la maggior precisione possibile la mappa del gioco e le ultime scoperte sembrano essere molto interessanti.

Gli utenti hanno infatti notato come la mappa dell'attesissimo gioco CD Projekt RED sia incredibilmente simile a quella che si può trovare nell'ultima versione del gioco da tavolo di Mike Pondsmith. Ciò non significa però che sia in tutto e per tutto identica a quanto visto nel gioco di ruolo, dal momento che i fan più attenti hanno notato come numerose aree siano state spostate rispetto alla versione della mappa cui fa riferimento il titolo. Sembra infatti che la parte più a sud di Night City sia stata rimpiazzata da City Center, che nella versione originale è invece situata a nord. Discorso simile vale per le aree lungo la costa, che sono state ritoccate dal team polacco.

Si tratta ovviamente di teorie dei fan basate sul materiale mostrato negli ultimi mesi dal team di sviluppo. Nonostante tutto, pare che la mappa di Cyberpunk 2077 ricreata dai fan sia incredibilmente realistica e potrebbe essere proprio questa quella che ritroveremo il prossimo 17 settembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC (GOG, Steam, Epic Games Store) e Google Stadia.

