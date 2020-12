Cyberpunk 2077: mappa due volte più grande di quella di GTA 5, secondo le prime stime

Ricordate quando più di un anno fa i ragazzi di CD Projekt RED ci parlavano di una mappa di Cyberpunk 2077 più piccola di quella vista in The Witcher 3, ma più densa? Ebbene, nel gioco finale le cose potrebbero essere ben diverse!

In attesa dell'uscita, allo youtuber EdgeRunner Cold è venuta la brillante idea stimane le dimensioni della mappa di gioco, che oltre alla vera e propria Night City comprende anche numerose altre zone periferiche, come le Badlands. Ebbene, secondo i suoi calcoli l'estensione dell'area giocabile di Cyberpunk 2077 sarebbe pari a 225 km², più di due volte più grande della Los Santos di Grand Theft Auto 5, che si estende per 105 km², e incredibilmente più ampia del Velen di The Witcher 3: Wild Hunt, che si ferma a "soli" 18,2 km².

Il procedimento mediante il quale è giunto a questa conclusione è ampiamente illustrato nel video in apertura di notizia. In sostanza, EdgeRunner Cold ha approfittato di alcuni dettagli nascosti nel trailer del Photo Mode di Cyberpunk 2077: durante la fase di scatto vengono sempre mostrate le coordinate del luogo in cui si trova il giocatore, pertanto raccogliendo i dati di molteplici fotografie ha potuto ricostruire una mappa piuttosto precisa di Night City e della sua periferia, stimando infine un'estensione pari a 225 chilometri quadrati.

La certezza l'avremo solamente il 10 dicembre, quando Cyberpunk 2077 arriverà finalmente su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Fin dal day-one sarà giocabile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, mentre per la patch next-gen bisognerà attendere il 2021.