Cyberpunk 2077: quanto è grande la mappa del gioco?

Quanto è grande Night City, la città di Cyberpunk 2077? Nei giorni scorsi si parlava di una mappa più grande di quella di GTA 5, ad oggi però queste voci sono state smentite da coloro che hanno già avuto modo di finire il gioco di CD Projekt RED. Proviamo dunque a fare chiarezza sulle dimensioni della mappa di Cyberpunk 2077.

A conti fatti l'estensione della mappa risulta leggermente inferiore rispetto a quella di The Witcher 3 Wild Hunt, c'è però da fare una precisione in questo senso. Nel precedente gioco dello studio polacco non era raro imbattersi in aree completamente vuote (o quasi) mentre in questo caso parliamo di una città futuristica piena di vita, con una enorme quantità di personaggi, auto e edifici su schermo.

Si tratta di due titoli difficilmente paragonabili tra loro e come detto sebbene la mappa di Cyberpunk 2077 presenti una estensione nel complesso inferiore rispetto a quella di The Witcher 3 Wild Hunt, le tantissime attività da svolgere rendono il nuovo gioco persino più vasto se paragonato all'avventura di Geralt.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Cyberpunk 2077 disponibile da oggi su PC, Xbox One, Xbox One X, PS4 e PS4 PRO, Google Stadia e GeForce Now, compatibile con PS5 e Xbox Series X/S.