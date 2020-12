Cyberpunk 2077: maratona il 9 dicembre per aspettare insieme l'uscita del gioco

Cyberpunk 2077 sta per arrivare, il gioco sarà disponibile dal 10 dicembre e in vista di un lancio così importante non potevamo non organizzare una mega maratona su Twitch interamente dedicata al nuovo progetto di CD Projekt RED.

Mercoledì 9 dicembre dalle 10:00 del mattino e per tutta la giornata vi terremo compagnia sul canale Twitch di Everyeye per il Cyberpunk 2077 Day, ripercorreremo la genesi e l'evoluzione del progetto, commenteremo i trailer e le sequenze video mostrate in questi anni e parleremo del gioco insieme a numerosi ospiti tra cui Falconero, MikeShowSha, Sabaku e i PlayerInside.



Presto vi forniremo la scaletta completa, per il momento segnatevi l'appuntamento: mercoledì 9 dicembre dalle 10:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, iscrivetevi per essere sicuri di ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, in questo modo sarete assolutamente certi di non perdere neanche un secondo della maratona, facendoci compagnia sin dai primissimi istanti della diretta.



Andremo avanti come detto per tutto il giorno dunque preparate una buona dose di caffè ed i vostri snack preferiti, è arrivato il momento di parlare approfonditamente di Cyberpunk 2077!