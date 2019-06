Cyberpunk 2077 e Marvel's Avengers: ecco i trailer più visti dell'E3 2019

L'E3 2019, probabilmente, non verrà ricordata come l'edizione più sensazionale di sempre, ma ci ha comunque riservato un bel po' di sorprese. Gli annunci e i grandi ritorni non sono affatto mancati, e la partecipazione del pubblico è stata impressionante come sempre.

Mike Armbrust, fondatore di VizionEck, ha provato a quantificare il successo riscontrato dai titoli presentati alla fiera losangelina conteggiando il numero di visualizzazione ottenute su YouTube dai rispettivi trailer. Dalla classifica, condivisa dall'analista di Niko Partners Daniel Ahmad, emerge che il più visto in assoluto è stato il filmato di Cyberpunk 2077 - introdotto durante la conferenza Microsoft da Keanu Reeves in persona - che ha totalizzato oltre 17 milioni di visualizzazioni. Il trailer è anche servito a svelare la data d'uscita e la partecipazione dello stesso attore hollywodiano nei panni di un importante personaggio non giocante. Segue, con 16,5 milioni di visualizzazioni, il trailer di Marvel's The Avengers, che ha mostrato per la prima volta i Vendicatori videoludici di Eidos Montreal battagliare in quel di San Francisco. Chiude il podio l'esponente di un altro grande franchise, Star Wars Jedi: Fallen Order, con 11,6 milioni.

Molto distanziati tutti gli altri: Halo Infinite ne ha totalizzate 6,7 milioni, FIFA 20 6,6 milioni e Final Fantasy VII Remake 5,5 milioni. Potete consultare la classifica in calce a questa notizia. Ci teniamo a specificare che i dati sono cumulativi - tengono conto di tutte le versioni di un medesimo trailer apparse su YouTube - e sono aggiornati al pomeriggio di ieri 12 giugno. Tenete inoltre presente che alcuni filmati sono usciti primi di altri, quindi godono di un inevitabile vantaggio temporale.

Molto interessante anche la classifica basata sull'indice di gradimento dei trailer. Qui dominano Planet Zoo con 166 mila like per ogni dislike, Ori and the Will of the Wisps con 161 mila like/dislike e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 con 145 mila like/dislike. Cyberpunk 2077, vincitore per quanto riguarda il numero di visualizzazioni, in questo caso deve accontentarsi dell'undicesima posizione. Anche questa classifica, come l'altra, potete consultarla in fondo.