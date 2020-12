Cyberpunk 2077: il massimo dei bonus per gli sviluppatori, a prescindere dal rating

Dopo il problematico lancio di Cyberpunk 2077, di cui gli esecutivi di CD Projekt S.A. si assumono ogni responsabilità, la compagnia ha deciso di cambiare il proprio sistema di bonus e offrire il massimo premio possibile agli sviluppatori, indipendentemente dalle votazioni ricevute.

È quanto emerge da una lettera finita nelle mani di Bloomberg e originariamente inviata da Adam Badowski, capo dello studio di CD Projekt RED e Direttore Creativo di Cyberpunk 2077, al proprio team: "Inizialmente avevamo un sistema di bonus basato sulle votazioni ma, viste le circostanze, riteniamo che non sia equo. Abbiamo sottostimato il tempo e la complessità del lavoro necessario per renderlo una realtà, e nonostante ciò avete dato tutto per ultimare quest'ambizioso, speciale gioco".

Ciò significa che, quest'anno, l'entità dei bonus in denaro non dipenderà dai rating - al momento Cyberpunk 2077 ha una Meta Score pari a 90, in discesa dal 91 dei primi giorni. Piuttosto, tutti gli sviluppatori riceveranno il massimo bonus possibile. Una forma di ringraziamento per il duro lavoro svolto per portare alla vita un progetto tanto complesso, e anche per i lunghi turni lavorativi a cui i dipendenti si sono sottoposti negli ultimi mesi prima del lancio.

Nonostante i numerosi bug e i problemi tecnici che affliggono in particolar modo le versioni console, il lancio di Cyberpunk 2077 è stato un successo: con i soli preordini, CD Projek S.A. ha già recuperato tutti i costi di sviluppo e marketing. Nel frattempo, continua a lavorare al perfezionamento del gioco: nella serata di ieri Cyberpunk 2077 ha ricevuto l'hotfix 1.04.