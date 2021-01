Cyberpunk 2077: la megalopoli sci-fi di Night City vista con gli occhi di un architetto

Tra i tanti video approfondimenti su Cyberpunk 2077 che sono stati realizzati dal lancio del controverso kolossal sci-fi di CD Projekt, spicca l'interessante analisi condotta dallo youtuber e architetto Morphologis sul lavoro svolto dagli autori polacchi nel dare forma alla megalopoli di Night City.

Dopo aver trascorso all'incirca 32 ore nella dimensione distopica di Cyberpunk 2077, nella video analisi di Morphologis lo youtuber parte dalla constatazione che tutto, all'interno di Night City, sembra riflettere il profondo e stratificato background narrativo dei lavori di Mike Pondsmith.

A detta del giovane architetto con la passione per i videogiochi, infatti, il modo in cui gli edifici dei diversi quartieri di Night City si "cannibalizzano" rappresenta alla perfezione l'idea di una società futura interamente plasmata dalle corporazioni: in assenza di un piano regolatore e di una qualsivoglia struttura governativa di controllo, le multinazionali della dimensione di Cyberpunk 2077 si appropriano degli spazi urbani e li sfruttano senza dover rendere conto agli abitanti di Night City e ai loro bisogni.

Per concretizzare questa visione, Morphologis ritiene che i designer di CD Projekt abbiano tratto profonda ispirazione dagli ampi progetti di edilizia sociale di Hong Kong e, soprattutto, dalle opere di Kisho Kurokawa, l'architetto giapponese che ha fondato il movimento metabolista. L'indirizzo urbanistico di Kurokawa punta infatti rappresentare plasticamente una società in continua trasformazione, da qui il ricorso a forme fortemente futuristiche in molti edifici di Night City e, nella realtà, in progetti come l'iconica Nakagin Capsule Tower di Tokyo.

Particolarmente interessanti sono poi le considerazioni dello youtuber sull'appartamento di V: a detta dell'architetto, infatti, quest'ultimo rispecchia solo parzialmente lo stile architettonico della città. Se da un lato la presenza di un distributore di cibo e bevande in sostituzione di una cucina rimarca l'invasione delle corporazioni nella vita di tutti i giorni, dall'altro l'ampia volumetria del salotto non riflette l'idea di una civiltà del futuro piagata dai problemi della sovrappopolazione e rigidamente suddivisa in classi sociali.

